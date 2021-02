Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Șoșoaca a vorbit miercuri seara, pe Facebook, despre excluderea sa din grupul senatorial al AUR, informeaza Hotnews. Ea ii acuza pe liderii partidului, Sorin Lavric și Claudiu Tarziu, de misoginism și ”dubla masura” și spune ca aceștia și-au tradat electoratul. ”Sa-mi reproșezi ca eu…

- „Mi se trage și de la Comisia de Abuzuri, pentru ca am avut o plangere impotriva Ralucai Turcan. Mi s-a spus: cum imi permit? Draga Diana, comisia asta a fost inființata ca sa fie! Am 500 de dosare pe rolul comisiei de abuzuri, dupa numai o luna, iar toate imi sunt adresate mie.George nu mi-a zis nimic…

- Senatoarea Diana Sosoaca a fost exclusa din Alianta pentru Unirea Romanilor! Ea lanseaza acuzații grave la adresa fostului sau coleg de partid, Sorin Lavric, pe care il acuza ca ar fi amenințat-o cu bataia. Șoșoaca il lauda pe co-președintele George Simion și il critica pe celalalt lider al AUR,…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a fost EXCLUSA din partidul AUR. „Misoginism sau politically correct?” Diana Sosoaca, senatoarea cunoscuta din Parlamentul Romaniei, a fost exclusa din Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), potrivit unor surse politice. Alianța AUR – Neamul Romanesc a luat oficial sfarșit.…

- Senatoarea AUR Edvochia Aelenei este membru in Comisia pentru sanatate publica si in Comisia pentru Energie, infrastructura energetica si resurse minerale Parlamentul deschide cabinetul parlamentar in municipiul Constanta, luni, 08.02.2021 in zona Tomis 3 , B dul Tomis,nr 314, Constanta Programul de…

- ​Președintele Klaus Iohannis începe luni consultarile cu partidele pentru desemnarea noului premier dupa alegeri. PNL, USR-PLUS și UDMR n-au ajuns la un acord și merg la Iohannis cu propuneri separate. Liberalii îl propun pe Florin Cîțu, iar USR-PLUS pe Dacian Cioloș. PSD îl…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) este al patrulea partid care va intra in Parlament, potrivit celui mai recent sondaj privind intențiile de vot la alegerile de duminica. AUR s-a lansat in urma cu un an, de Ziua Naționala a Romaniei, la Alba Iulia, și a fost constituit in urma campaniei de la…