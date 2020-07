Dialog epic intre un politist de la Rutiera din Iasi si un “sofer” tras pe dreapta: Polițiștii de la Rutiera se confrunta cu tot felul de situații atunci cand opresc șoferii pentru controale de rutina. Unii dintre conducatorii auto reușesc, insa, sa-i ia prin surprindere pe polițiști, iar o intamplare povestita in mediul online a devenit virala. Un control de rutina a declanșat un dialog care poate fi numit, fara exagerare, epic. Barbatul – aflat sub influența bauturilor alcoolice – a oferit polițistului o explicație… incredibila, iar finalul intamplarii este de-a dreptul naucitor. Nimieni nu s-ar fi așteptat la așa ceva, cu atat mai mult polițistul respectiv. – (Politistul)… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Calarasi, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi, fac, miercuri, 17 perchezitii domiciliare in judetele Giurgiu, Constanta, Tulcea, Ialomita, Dolj, Mehedinti si Galati, intr-un dosar de contrabanda cu tigari.…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Iasi, impreuna cu procurorii DIICOT, au efectuat cercetari intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc și au descoperit peste 1.300 de comprimate de ecstasy. Un barbat a fost reținut in acest caz, informeaza Poliția Romana, anunța MEDIAFAX.Polițiștii…

- In acest context, politistii rutieri le recomanda conducatorilor auto si pietonilor: Pentru un plus de siguranta rutiera, in mers, mariti distanta dintre vehicule si nu uitati de politetea rutiera. Conduceti prudent, fara bruscarea comenzilor autoturismului, asigurati-va temeinic inainte de efectuarea…

- Aproape 50 de sanctiuni contraventionale au aplicat politistii din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Zalau ca urmare a unei actiuni ce a avut ca scop siguranta traficului rutier si prevenirea faptelor antisociale. Acțiunea s-a desfașurat pe parcursul a doua zile. Pentru neregulile constatate, politistii…

- Descoperire macabra in Sibiu, doi muncitori care lucrau in zona unui canton silvic au fost gasiți morți, cei doi barbați s-ar fi intoxicat cu alcool metilic, au declarat surse din ancheta pentru ziarul Libertatea. Cazul pare a fi tras la indigo cu cel din Iași, in care 10 oameni și-au pierdut viața…

- In data de 05 mai a.c., in jurul orei 12.00, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Prevenirea si Combaterea Migratiei Ilegale si a Infractionalitatii Transfrontaliere – I.T.P.F. Iasi au identificat, pe o strada din municipiul Iasi, o autoutilitara…

- Zece persoane din Iasi au decedat dupa ce ar fi consumat un anumit tip de alcool sanitar. Noua dintre acestea au fost gasite decedate, iar una a murit la spital. Trebuie precizat faptul ca, in alcoolul sanitar exista o cantitatea destul de mare de alcool etilic, alcool tolerat de corpul uman.…

- In urma cu cateva zile, a fost depistat și oprit in trafic, pentru control, un autoturism inmatriculat in județul Cluj care circula pe raza localitații Reteag. Polițiștii de la Rutiera din Beclean l-au identificat pe conducatorul auto ca fiind un barbat in varsta de 43 de ani, din Dej, iar in urma verificarilor…