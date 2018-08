Diabolizarea Diasporei şi Jandarmeriei - un atac frontal la statul român şi valorile sale Simpatia ori antipatia politica fața de persoane, grupuri sau partide politice nu trebuie sa conduca la generalizari și invinovațirea unor instituții intregi sau categorii sociale in ansamblul lor pentru posibile fapte comise de membrii acestora. Reamintim tuturor ca se afla in curs de desfașurare o ancheta de catre Parchet impreuna cu alte instituții și cu ajutorul societații civile. In acest context, CNMR face apel la cetațenii Romaniei, membrii sau nu ai organizației, sa nu se angajeze in manipulari ce pot avea consecințe grave asupra intereselor Romaniei. Condamnam inca o data violențele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvați Romania critica comunicarea publica derulata de Jandarmeria Romana și acuza instituția ca nu a facut altceva decat sa preia elemente ale propagandei social-democraților. USR mai spune și ca afirmațiile facute de liderii Jandarmeriei sunt contrazise de miile de imagini de la protestul…

- Rareș Bogdan a spus ca nu va ceda in fața amenințarilor pentru ca a fost in Piața Victoriei in seara zilei de 10 august și a vazut calitatea oamenilor care au protestat, iar acum vrea sa afle vinovații pentru represiunea violenta a Jandarmeriei. „Imaginile groazei ma fac sa continui. Vreau sa știu vinovații„,…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Valer Zetea, a anunțat pe o rețea de socializare ca atat el cat și familia lui au fost amenințați cu moartea dupa ce a transmis un mesaj in care a luat apararea jandarmeriței lovite la protestul de pe 10 august din Piața Victoriei. "Nu au nicio…

- Seful Parchetului Militar, procurorul Ionel Corbu, a afirmat marti ca jandarmii care au participat la interventia de vineri din Piata Victoriei pot fi identificati dupa numarul de pe casca. Referindu-se la acei jandarmi „timorati” de ancheta penala, seful Parchetului Militar le transmite cetatenilor…

- Comisia pentru aparare din Camera Deputatilor se va reuni marți, la ora 10.00, intr-o sedinta in care urmeaza sa fie discutate procedurile pentru audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, a sefului Jandarmieriei, Sebastian Cucos, a prefectului Capitalei, Speranta Cliseru, dar si a altor persoane…

- La Sibiu, oamenii s-au adunat de la ora 18:00 pe platoul din fata magazinului Dumbrava, iar dupa ora 19:30 au pornit in mars pe strazile orasului, scandand "Dragnea, nu uita, puscaria e a ta!”, ”Noi nu suntem o natie de hoti!”, ”PSD, ciuma rosie!” sau ”Hotii”.La aceasta ora, la protestul…

- 'Cateva zeci de mii de romani au venit in Piata Victoriei ca sa transmita un mesaj simplu: nu mai vor penali in functii publice! Ei vor un stat normal, care sa ii respecte! Din pacate, statul condus de PSD-ALDE a decis astazi sa ii gazeze pe cetatenii care protestau in mod pasnic impotriva penalilor.…

- “Sambata, 9 iunie 2018, alaturi de peste 3000 de colegi pesediști din județul Valcea, voi fi prezent in Piața Victoriei pentru ca Romania nu poate fi lasata sa devina captiva terorii. Maine vom fi prezenți in Piața Victoriei pentru a manifesta IMPOTRIVA, dar și PENTRU! Vom manifesta IMPOTRIVA celor…