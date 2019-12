Dezvăluri şocante în showbizul românesc. A invitat amanta soţului acasă şi i-a spus: "Te tai bucăţi şi te arunc! La câini te dau" "Plecasem intr-un turneu de șase luni in Israel și, la un moment dat, imi scrie o colega de-ale mele o scrisoare și imi zice: "Vezi ca soțul tau umbla cu cutare! Am vazut cand a plecat cu mașina, de la teatru, cu ea!". Am sunat acasa, la o vecina și am intrebat-o daca la mine acasa este lumina pentru ca nu raspunde nimeni la telefon. Vecina mi-a zis ca era lumina și ca parea o silueta de femeie. "Cred ca e soacra ta", mi-a zis vecina. Mi-am dat seama despre ce este vorba... Culmea, cam toți din teatru aflasera. Era frumoasa rau de tot. Intr-o zi, o prind la repetiții și i-am pregatit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

