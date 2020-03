Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 34 de ani, din municipiul Ramnicu Sarat, a fost preluat duminica seara din centrul de carantina din municipiul Buzau și transportat cu o ambulanța SMURD la Institutul ”Matei Balș” din București. El a avut singurul rezultat pozitiv din lotul de teste prelevate buzoienilor care se aflau izolați…

- Un tanar de 20 de ani din Bucuresti – care tocmai se intorsese in tara joi din Marea Britanie – a fost testat si confirmat pozitiv ca fiind infectat cu noul coronavirus. Bilantul celor care au fost infectati ajunge astfel, vineri seara, la 82.

- Un tanar de 25 de ani din Buzau, care a revenit din Dortmund, Germania, in 1 martie, a sunat la 112 si a anuntat ca are probleme de respiratie. Barbatul a fost dus cu izoleta la Spitalul Judetean Buzau, unde va ramane intr-un container izolator si i se vor lua probe pentru testul de coronavirus care…

- Ambasada Israelului in Romania vine cu precizari despre traseul urmat de Nelu Lupu, fostul ofițer MAI, infectat cu coronavirus, in Israel, și care, la randul sau, a infectat, in București, mai multe persoane, printre care pe soția sa, pe fiu, pe nora, pe o nepoata de 3 ani și alți prieteni."Cu…

- Informații de ultima ora scot la iveala detalii incredibile! S-a aflat unde lucreaza fiul fostului șef al Poliției Capitalei, Nelu Lupu, infectat cu coronavirus.Potrivit unor surse bine informate, fiul pensionarului MAI, infectat cu coronavirus, ar fi angajatul... Citește AICI unde lucreaza fiul pensionarului…

- Informațiile ce ies la iveala in ceea ce-l privește pe deja celebrul “Pacient numarul 17” infectat cu coronavirus sunt halucinante. Omul a mințit cu nerușinare legat de istoricul deplasarilor sale. Deși venise pe 26 februarie din Israel, acesta a negat cu vehemența, pana ieri. Vorbim de fostul angajat…

- Tanarul de 16 ani din Timișoara, al cincilea caz de infecție cu noul coronavirus, a avut rezultat pozitiv, dupa ce anterior testul a fost, de asemenea, pozitiv. Baiatul a povestit, intr-un interviu, ca a aflat de la televizor ca este infectat cu noul coronavirus și ca s-a trezit cu autoritațile peste…

- A fost confirmat primul caz de coronavirus din Romania: persoana este din Gorj. A avut contact direct cu cetațeanul italian și era de doua zile in izolare la domiciliu. este un tana de 25 de ani, cunoștința a italianului. Victor Costache, ministrul Sanatații: Sunt 13 persoane din Gorj…