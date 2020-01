Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat vineri ca doborarea din greseala de catre Iran saptamana trecuta a unei aeronave ucrainene a survenit in timp ce Teheranul era alertat de relatari privind prezenta unor avioane militare americane invizibile in zona, informeaza Reuters.



"Cel putin sase avioane de lupta F-35 (ale SUA - n. red. Reuters) erau in aer in zona frontierei iraniene" in momentul in care Iranul a tras cu rachete asupra avionului companiei Ukraine International Airlines, a aratat Lavrov. "Informatia mai trebuie verificata, dar tin sa subliniez tensiunea existenta…