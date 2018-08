Dezinfectare "la mişto" împotriva pestei porcine. Imagini revoltătoare filmate la Galaţi VIDEO Clipul video are putin peste un minut si jumatate si arata doi barbati imbracati in costume de protectie care ar trebui sa pulverizeze substante dezinfectante catre rotile autoturismelor. Din dispozitivele speciale pare insa a nu iesi nimic si, dealtfel, rotile arata la fel dupa ce trec de cel cu pompa. ”Nici nu mai au apa in cutia aia si ei incep sa dea. La misto da. Uite asa ne imbolnavim noi”, spune barbatul in timp ce continua sa inregistreze. Imaginile au fost postate pe Facebook, insotite de mesajul: ”Asa apare si la Galati pesta porcina. Se da la misto cu solutie”. Presedintele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In plina criza de pesta porcina, cu 547 de focare inregistrate, un barbat a surprins imagini cu actiunea de dezinfectare a masinilor care coboara de pe bacul din Galati, unde personalul specializat pare a nu pulveriza nimic spre rotile autoturismelor.

- Realitate incredibila la Galați unde autoritațile”dezinfecteaza” cu aer impotriva pestei porcine mașinile care trec cu bacul. Imaginile au fost postate pe Facebook de catre un cetațean care se afla in zona.

- Președinte Autoritații Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Geronimo Raducu Branescu, a anunțat, ieri seara, ca se inregistreaza 524 de focare de pesta porcina africana in toata țara, fiind omorați in total 49.816 porci, informeaza MEDIAFAX."Sunt inregistrate ...

- Autoritațile județene și specialiștii din cadrul DSVSA Buzau au transmis o serie de recomandari de care populația trebuie sa țina cont in aceasta perioada, pentru a evita riscul de transmitere a bolii. Pesta porcina africana face din nou ravagii in mai multe ferme și gospodarii din țara, noi focare…

- Nu exista antidot, nici vaccin si nu exista medicamente impotriva pestei porcine, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea, care precizeaza ca singura metoda este sacrificarea animalelor. Acesta subliniaza ca a fost izolat focarul pe granita cu Ucraina, dar fermierii romani au fost nevoiti sa ucida…

- Centrul Local de Combatere a Bolilor Prahova s-a reunit astazi, in ședința extraordinara, pentru a adopta Planul de masuri privind supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane pe teritoriul județului Prahova. Chiar daca focare de pesta porcina africana au fost confirmate pana acum…

- Autoritatile din judetul Galati iau masuri sporite de securitate, dupa identificarea de cazuri de pesta porcina in judetul Tulcea, ultimul focar fiind descoperit in urma cu cateva zile peste Dunare, in...

- ”Oameni frumosi, familia va multumeste pentru gandurile si iubirea transmisa. Ultimul lui zambet de ieri a fost pentru voi!”, este mesajul postat de familia cantaretului Alexandru Jula pe contul de Facebook al acestuia. In doar cateva minute, zeci de persoane au transmis mesaje de…