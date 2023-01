Dezastrul din centrul Alexandriei, pus pe seama lipsei de granit – Explicațiile halucinante ale primarului Centrul pietonal al Alexandriei arata ca dupa bombardament de o buna perioada de timp, iar autoritațile gasesc explicații halucinante pentru neindeplinirea termenelor de execuție a lucrarilor. Daca la Casa de Cultura s-au gasit „probleme tehnice”, la stadionul municipal execuția este intarziata de trei ani din cauza unor rețele subterane identificate in amplasamentul lucrarii, la centru pietonal e problema de granit. Cu toate ca lucrarea de pe tot centrul Alexandriei este un dezastru total și se lucreaza rar și fara spor, primarul Alexandriei motiveaza lipsa de implicare cu faptul ca granitul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

