DEZASTRU într-o localitate din GALAȚI! S-a închis complet Comuna Cuca din judetul Galati a intrat in carantina joi, la ora 5.00, in urma cresterii ratei de infectare cu coronavirus, rata care a ajuns in localitate la 4,74 cazuri la mia de locuitori, transmite News.ro. Cererea de instituire a carantinei a apartinut CJSU Galati, iar Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei a aprobat si emis ordinul in acest sens, incepand cu data de 08 octombrie, ora 05.00, pe o perioada de 14 zile. In acest interval, in/din zona carantinata este permisa intrarea/iesirea pentru mijloacele de transport auto destinate transportului calatorilor/de marfa,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

