Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie. Totodata, rata inflatiei de la inceputul anului (octombrie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 7,4%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Creșterea inflației este…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, afirma ca este „o provocare continua” cresterea capacitatii la Terapie Intensiva pentru pacienti cu Covid-19. El precizeaza ca a pornit de la o capacitate de sub 700 de locuri si a ajuns la peste o mie, tinta fiind de 1.522 de paturi la ATI COVID.

- Cresterea exporturilor Germaniei s-a atenuat in iulie, iar importurile au scazut pentru prima data in ultimele trei luni, arata datele oficiale publicate joi, transmite DPA. Conform datelor publicate de Oficiul Federal de Statistica (Destatis), exporturile au urcat cu 0,5% in iulie, dupa un…

- Cel putin 20 de oameni au murit, iar 17 au fost dati disparuti in urma ploilor abundente din vestul Venezuelei. Precipitatiile au provocat alunecari de teren si inundatii in mai multe sate care deja de doua zile sunt in stare de urgenta.

- Cel putin 20 de persoane au murit, iar alte 17 au fost date disparute in urma ploilor abundente din vestul Venezuelei, au anuntat miercuri autoritatile locale, relateaza AFP. Trei municipalitati din statul Merida (vest) se numara printre zonele cele mai afectate, potrivit agerpres.ro.…

- Cel putin 20 de persoane au murit, iar alte 17 au fost date disparute in urma ploilor abundente din vestul Venezuelei, au anuntat miercuri autoritatile locale, relateaza AFP. Trei municipalitati din statul Merida (vest) se numara printre zonele cele mai afectate. Numarul persoanelor decedate a crescut…

- Un incendiu a izbucnit luni, 23 august, in Muntii Capatanii, din judetul Valcea. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea, focul a pornit pe un fond forestier, a relatat news.ro . Din primele evaluari ale personalului silvic, incendiul a cuprins o suprafața de 4 hectare, arzand o pepiniera…