DEZASTRU în Italia: 22 de răniți, după ce un autocar cu români s-a răsturnat! Un autocar ce aducea, in tara, romani din Italia s-a rasturnat luni pe o autostrada langa Padova. La bord se aflau 52 de persoane, adulți și copii de naționalitate romana. Mai multe persoane au ajuns la spital, dintre care una in stare grava. Un om transportat la spital O persoana a fost transportata la spital […] The post DEZASTRU in Italia: 22 de raniți, dupa ce un autocar cu romani s-a rasturnat! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

