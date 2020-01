Stiri pe aceeasi tema

- Nunta urma sa aiba loc in a doua saptamana din februarie, dar a fost anulata dupa ce intre socrul mare și soacra mica s-a aprins flacara iubirii și au fugit impreuna. Barbatul de 48 de ani și femeia de 46 sunt de negasit de 12 zile. Socrul mare, Rakesh, un om de afaceri din industra textilelor,…

- In afara de baieti, pe cele 300 de locuri aspira la meseria de salvator si 96 de fete! F.T. Potrivit unui comunicat al reprezentantilor Scolii de Subofiteri Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” Boldesti – Scaeni, in cursul acestei luni se desfasoara examenul de admitere in cadrul institutiei…

- In perioada 11-19 ianuarie a.c., in cadrul Scolii de Pregatire a Agentilor de Politie de Frontiera „Avram Iancu” Oradea se va desfasura examenul de admitere pentru ocuparea celor 150 locuri, scoase la concurs in sesiunea ianuarie 2020. Examenul de admitere se va desfașura pe etape, prima etapa derulandu-se…

- Chiar daca sunt numeroși, copiii lui Nicolae Guța nu prea se intrec in note senzaționale. Dovada cea mai buna este Nicu Guța, fiul manelistului, care a reușit o performanța greu de egalat: sa pice Bacalaureatul cu niște note pe care unii nu le-ar obține nici daca incearca!

- S-au scurs patru ani de cand oficialii municipalitații le-au promis reprezentanților marilor companii din oraș care susțin invațamantul dual ca elevii vor avea un atelier decent pentru desfașurarea orelor in sistem dual sau la școala profesionala, la Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand”. La…

- 20 de persoane din comunitatea marginalizata din comuna Cristian, județul Brașov si-au deschis afaceri in mai multe domenii de activitate, prin Programul Integrat de Masuri pentru Combaterea Excluziunii Sociale (PIMCES). Primaria Comunei Cristian prin Programul Integrat de Masuri pentru Combaterea Excluziunii…

- Au trecut mai bine de opt luni de cand Valentina Nica a fost incendiata de Cosmin Dan in propriul ei apartament. Recent a avut loc primul termen al procesului, acolo unde un martor care a fost in apartament a povestit, pas cu pas, ce s-a intamplat.