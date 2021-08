Detalii exclusive!: Primele marturii ale jandarmului injunghiat la Costinesti - Erau turisti in zona, insa nu s-a bagat nimeni“ (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis, ieri, 11 august 2021, arestarea preventiva a unui barbat din localitatea Cumpana, judetul Constanta. Oficial Solutia pe scurt: inch. In temeiul art. 226 alin. 1 si 2 raportat la art. 223 alin. 2 si art. 202 alin. 1 si 3, toate din Codul de procedura penala,…

- Agentul de paza prezenta rani in zona abdominala, asta in timp ce jandarmul a fost taiat in zona spatelui. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a trei persoane un barbat si cei doi fii ai sai , pentru tentativa la infractiunea de omor si…

- Oricare vor fi hotararile Tribunalului Constanta, acestea vor putea fi contestate la Curtea de Apel Constanta. Judecatorii de la Tribunalul Constanta au stabilit primele termene in dosarele in care Primaria Constanta, in fruntea careia se afla primarul Vergil Chitac, i a dat in judecata pe protagonistii…

- Contractul a fost atribuit pe 16 iulie, iar pe www.licitatiapublica.ro a fost publicat pe 19 iulie. Valoarea totala a contractului este de 118.000 lei. Statiunea de Cercetare Dezvoltare Viti Vinicola Murfatlar a organizat o licitatie pentru achizitia unui bazin stocare apa de irigat 1000 mc.Contractul…

- Valoarea totala a contractului este de 425.700 lei.Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta a organizat o licitatie pentru achizitia de materiale pentru realizarea procesului de sterilizare.Contractul a fost atribuit pe 14 iulie, iar pe www.licitatiapublica.ro a fost publicat…

- Tribunalul Constanta a decis in urma cu putin timp arestarea preventiva a celor doi barbati din Constanta acuzati ca ar fi batut si injunghiat un agent de paza din Costinesti. Decizia nu este definitiva. Cei doi sunt acuzati de loviri sau alte violente si de tentativa la infractiunea de omor. Decizia…

- La data de 29 iunie 2021, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta vor formula propunerea privind luarea masurii arestului preventiv, fata de doi inculpati barbati din Constanta. Probatoriul administrat in cauza pana in prezent a relevat ca aseara, in statiunea Costinesti, cei doi inculpati…

- Aida Parascan a facut marturii șocante legate de cea mai mare drama traita, despre bebelușul chiar i-a murit chiar in timp ce-l purta in pantece. Vedeta a declarat ca a fost nevoita sa-l nasca natural, pentru a nu se supune riscurilor, și i s-a spus ca micuțul ar fi inceput sa se descompuna. Detalii…