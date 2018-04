Despre refugiaţii din Ianculeşti Un hatru care isi tot schimba nick ul si IP ul pentru a denigra tot ce este romanesc sau deranjant pentru actuala administratie aduce in discutie situatia refugiatilor din satul romanesc Ianculesti. Cum? Ca in comentariul de mai sus. Deoarece in manualele de istorie nu apar date despre perioada 1940-1944 in care a fost instaurat in Ardealul de Nord Dictatul de la Viena va oferim spre lectura scrisoarea preotului din Ianculesti, Gheorghe Munteanu. Dictatura hortysta a interzis orice exprimare in limba romana , a inchis scolile in limba romana si a maghiarizat toate numele cetatenilor de alte… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

