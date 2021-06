Fostul ministru al Educatiei Daniel Funeriu spune referitor controversele legate de introducerea orelor de educatie sexuala in scoli ca „acest camp de ruina al dezbaterii nationale pe aceasta tema este rezultatul unor politicieni inepti, care nu inteleg ce natie conduc”. Fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, considera ca dezbaterea publica pe tema educatiei sexuale in scoli „a marit falia” in societate. Fostul ministru aminteste sa in prezent educatia sexuala face parte din programa scolara obligatorie . „Acest camp de ruina al dezbaterii nationale pe aceasta tema este rezultatul unor…