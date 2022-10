Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Sankt Petersburg au anulat festivitațile oficiale de Anul Nou și de Craciun ale orașului și intenționeaza sa realoce fondurile pentru armata rusa, a anunțat vineri guvernul local, potrivit The Moscow Times . Decizia vine in contextul in care exista numeroase relatari conform carora…

- Kremlinul nu comenteaza statutul gruparii paramilitare Wagner și al omului de afacer Evgheni Prigojin, 61 de ani, dar transmite ca, „in calitate de cetațean al țarii”, este „afectat” de ceea ce se intampla, relateaza agenția rusa de stat Interfax , preluand declarațiile lui Dmitri Peskov, secretarul…

- Ivan Petunin, 27 de ani, cunoscut sub numele de scena Walkie, s-a sinucis din cauza mobilizarii anunțate in Rusia, relateaza site-urile ruse Meduza și Mediazona , care preiau un site de știri din Krasnodar. Trupul neinsuflețit al rapperului rus a fost gasit, pe 30 septembrie, in apropierea unei cladiri…

- Deputați din 18 districte municipale din Moscova, Sankt Petersburg și Kolpino cer demisia președintelui rus Vladimir Putin.Informația este transmisa de CNN, care citeaza petiția distribuita de inițiatori, luni, pe Twitter.”Noi, deputații municipali ai Rusiei, credem ca acțiunile președintelui Vladimir…

- ​Consiliul municipalitații Smolninskoye din Sankt Petersburg a cerut deputaților Dumei de Stat, camera inferioara a parlamentului rus, sa il puna sub acuzare pentru tradare pe Vladimir Putin din cauza declanșarii razboiului din Ucraina, relateaza Meduza și Hotnews . „Decizia a fost susținuta de majoritatea…

- Papa Francisc a lansat miercuri un apel sa 'se evite riscul unui dezastru nuclear' in Ucraina, denuntand inca o data 'nebunia razboiului', la sase luni de la debutul invaziei ruse, transmit AFP si Reuters. 'De sase luni implinite astazi, poporul ucrainean sufera ororile razboiului', a declarat papa…

- Razboi in Ucraina, ziua 156. Jurnalista rusa anti-razboi, amendata pentru postari pe retelele de socializare. Turcia isi atribuie rol de arbitru in negocierile de pace intre Rusia si Ucraina.