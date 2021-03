Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) va intra, miercuri, în dezbaterea plenului Camerei Deputatilor, care urmeaza sa dea si votul final, noteaza Agerpres. Joia trecuta, Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport…

- Judecatoarea Madalina Afrasinie, prezenta la discuțiile de saptamana trecuta din Comisia juridica a Camerei Deputaților, referitoare la desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, a criticat modul in care cei de la USR s-au referit la legea inființarii SIIJ. Potrivit judecatorilor…

- Fostul procuror Liviu Mihai Tudose, fost procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, s-a aflat joi in Parlament, in Comisia juridica a Camerei Deputatilor, unde s-a dezbatut proiectul de lege de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.…

- Forma raportului privind desființarea Secției de investigare a infracțiunilor din justiție, nu mai multe amendamente, nu este cea agreata in coaliția de guvernare, dar s-a intrat in „linie dreapta” in ceea...

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca social-democratii vor ataca la Curtea Constitutionala proiectul privind desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie, considerand ca amendamentul adoptat de Comisia juridica a Camerei Deputatilor la acest proiect este neconstitutional.…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat miercuri ca are semnale conform carora proiectul privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie (SIIJ) ar urma sa fie adoptat de catre Parlament intr-o forma apropiata celei aprobate de catre Guvern.

- Social-democratii vor vota impotriva desfiintarii Sectiei speciale pentru investigarea infractiunilor din Justitie, iar daca proiectul de lege va fi totusi adoptat vor face toate demersurile pentru a-l ataca la Curtea Constitutionala, a declarat luni presedintele PSD, Marcel Ciolacu. "Aceasta Sectie…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, un memorandum care prevede, printre altele, ca pana la finalul lunii februarie sa fie adoptat de catre Executiv proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, potrivit Agerpres. "Guvernul a adoptat…