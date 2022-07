Desființare mascată. Trenurile CFR, pasate la autoritățile locale CFR Calatori face primul pas catre desființare. Guvernul a decis sa paseze trenurile Regio in responsabilitatea și finanțarea autoritaților locale, care inseamna, de fapt, acoperirea subvenției acordate pana acum de stat. Cum bugetele autoritaților locale abia acopera cheltuielile curente și o mica parte din investiții, trenurile vor fi, practic, anulate. Executivul motiveaza proiectul legislativ prin […] The post Desființare mascata. Trenurile CFR, pasate la autoritațile locale first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

