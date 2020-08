Descoperire ULUITOARE în China: Fosilele unui monstru marin și ale prăzii pe care a înghițit-o acum 240 de milioane de ani In apele calde si putin adanci ale unei mari ce acoperea, acum 240 de milioane de ani, zona de sud-vest a Chinei, o reptila acvatica asemanatoare unui delfin a atacat si inghitit o alta reptila de dimensiuni aproape egale, intalnire care s-a incheiat cu moartea ambelor animale, conform fosilelor celor doua animale descoperite si analizate recent de paleontologi, transmite joi Reuters, potrivit AGERPRES. O echipa de paleontologi a prezentat joi, in cadrul unui studiu, o fosila gasita in provincia Guizhou din China, o descoperire ce dezvaluie cu detalii exceptionale o drama produsa in Triasic. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

