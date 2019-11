Stiri pe aceeasi tema

- Copiii din comunitatile defavorizate pornesc cu stangul primii pasi spre educatie si un viitor bun, pentru ca in drumul lor se ivesc o multime de piedici, care incep de la parintii lor si ajung pana la o parte dintre dascali. Parintii, pentru ca nu au...

- Copiii care petrec foarte mult timp in fata ecranelor de telefon, televizor sau tableta, pot dezvolta un nou tip de autism, cel virtual. Acestia ajung inca de la varste fragede sa nu mai reactioneze la vocea umana, sa nu comunice si dezvolta ticuri in modul de a se juca.

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a declarat ca din ianuarie 2020 alocatiile copiilor vor creste anual. Liberalul a fost cel care a initiat si a reusit sa treaca de Parlament in februarie dublarea alocatiilor pentru cei mici.

- Frumusețea poate salva lumea. Dar nu ii va salva neaparat și pe cei care-o poarta prin lume. Acum trei ani, un preot din Glina a cerut ajutor pentru o familie cu patru copii, ramași orfani de tata. Libertatea i-a vizitat in 2016, in casuța unde locuiau impreuna cu mama lor și le-a scris povestea. Patru…

- Un Centru de Psihologie Clinica pentru copiii cu nevoi speciale a fost inaugurat miercuri in municipiul Buzau, cu sprijinul primariei, la initiativa asociatiei „Micul Ingeras”. Centrul are ca obiectiv sprijinirea copiilor cu autism, cu sindromul Down, a copiilor hiperkinetici si a celor care prezinta…

- Copiii sunt stresati atat la scoala, cat si acasa, asta arata un studiu realizat de Asociatia Mame pentru Mame. Aproximativ 58% dintre parintii din Romania cred ca programul incarcat al copiilor are un efect asupra sanatatii lor, cauzand dureri de cap.

- O echipa de arheologi a scos la iveala marti ramasitele a 227 de copii sacrificati. Copiii ar fi fost sacrificați potrivit unui ritual din cultura precolumbiana Chimu, prezenta pe Coasta de Nord a statului Peru pana la sfarsitul secolului al XV-lea, a anuntat marti arheologul Feren Castillo,…