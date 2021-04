Descoperire macabră în judeţul Arad Cadavrul unui copil a fost gasit sambata, in jurul pranzului, pe un camp intre localitațile Mișca și Vanatori, județul Arad. Potrivit IPJ Arad, polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la prezența unui „cadavru uman, de dimensiuni mai mici, pe un camp la aproximativ 10-12 km intre localitațile Mișca și Vanatori”. La fața locului s-au deplsat polițiștii criminaliști și un procuror. „Cadavrul urmeaza a fi transportat la SJML pentru efectuarea autopsiei și identificarea cadavrului”, a transmis IPJ Arad. Din primele informatii, copilul gasit fara viata este Sebastian Ionel Corbei, un… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

