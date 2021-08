Stiri pe aceeasi tema

- CS Mioveni s-a impus aseara cu scorul de 1-0 in fața celor de la U Craiova 1948. Singurul gol al meciului de la Mioveni a fost reușit de Buziuc, dupa un penalty scos de Rusu. Elevii lui Adrian Mutu au fost batuți de organizarea excepționala a celor de la CS Mioveni, antrenați de Alexandru Pelici. ”E…

- Campioana en-titre a invins, vineri seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, pe nou-promovat CS Mioveni, intr-un meci din cea de-a patra etapa a Ligii I de fotbal, ediția 2021-2022. Unicul gol al partidei a fost marcat de Claudiu Petrila, in minutul 49. Este cea de-a patra victorie consecutiva obținuta…

- Alb-violetii au avut un start de campionat ratat prin acel 0-3 la Cluj, cu „U”, dar poate sa schimbe din impresia lasata in urmatorul joc, desi se anunta o noua deplasare dificila pentru Politehnica. Elevii lui Dorin Toma vor juca, abia marti, in fief-ul Dunarii Calarasi, fosta concurenta in play-off…

- ASU Politehnica a castigat al treilea joc de pregatire sustinut in aceasta vara. A fost un 2-0 cu retrogradata in „C” CSM Resita, formatia cu sperante la revenirea in „B” sub comanda lui Dan Alexa. Denis Radu si Sebastian Serediuc, jucator sosit la alb-violeti de la CFR Cluj, au marcat golurile gazdelor…

- Politehnica Timisoara s-a impus cu 2-0 in jocul amical disputat astazi pe stadionul “Dan Paltinisanu” in compania celor de la CSM Resita. Golurile echipei invingatoare au fost marcate de Denis Radu si Sebastian Serediuc, atacant sosit la echipa de la CFR Cluj. La fel ca in precedentele doua jocuri de…

- ASU Politehnica a organizat azi un joc-scoala pentru trialisti. Jucatorii care dau probe pentru prima echipa i-au avut ca adversari pe tinerii din club nascuti intre 2003 si 2005 aflati sub observatia lui Sorin Brindescu. Trialistii s-au impus cu 1-0 prin golul din penalty al lui Bogdan Pop, jucator…

- Costel Enache a acceptat propunerea conducerii clubului din Copou și va fi tehnicianul echipei in sezonul viitor. In primele zile ale saptamanii viitoare, Costel Enache va fi prezentat oficial, prilej cu care vor fi anunțate și alte detalii ale colaborarii. In varsta de 48 de ani, antrenorul Politehnicii…