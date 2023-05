Derby cu scandal între Olimpic Zărnești și ACS Kids Tâmpa Brașov ACS Kids Tampa Brașov a pierdut, 0-2 (0-0), in deplasare, cu Olimpic Zarnești, intr-un meci din play-out-ul Ligii a 3-a, seria C5. Un joc inceput bine de „urși”, care au avut inițiativa și ocaziile in prima repriza, dar care s-a terminat cu un rezultat negativ, dupa mai multe greșeli grave ale brigazii de arbitri. Unul dintre antrenorii principali ai Kids Tampa Brașov, Vasile Tatarciuc, a declarat: „A fost clar viciere de rezultat la Zarnești. O prima repriza in care am dominat, am avut 3 ocazii clare de gol. A venit apoi repriza a doua in care și-au intrat arbitrii in rol. Am avut penalty clar… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

