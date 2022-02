Stiri pe aceeasi tema

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat miercuri, 9 februarie, la Digi 24, dupa scandalul de la ședința Comisiei de Regulament a Camerei Deputaților in care a fost implicat și George Simion, ca liderul deputaților AUR va continua sa filmeze, deși proiectul depus de PNL-PSD-AUR limiteaza acest lucru,…

- Un nou scandal in care este implicat liderul AUR, George Simion, a avut loc in sedinta Comisiei de regulament din Camera Deputatilor. Acesta vine dupa tensiunile iscate de liderul formatiunii, George Simion, marti, in Parlament, cand l-a agresat pe ministrul Virgil Popescu. De data aceasta, este vorba…

- Co-președintele AUR, George Simion, a declarat marți, 8 februarie, dupa ce Parchetul General a deschis dosar penal pentru ca l-a bruscat in Parlament pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, ca nu este ingrijorat de acest lucru. „Probabil, Parchetul General nu mai are cazuri serioase in Romania si alege…

- Deputatul Gigel Știrbu, vicepreședinte PNL, a cerut ca senatorii și deputații care au comportamente nepotrivite sa fie supuși controalelor psihiatrice, in contextul in care George Simion, copreședintele partidului AUR, l-a bruscat la tribuna Parlamentului pe ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu.…

- A fost scandal la ședința Camerei Deputaților, dupa ce liderul AUR, George Simion, i-a intrerupt discursul ministrului Energiei, Virgil Popescu. „Hoțule”, i-a strigat Simion lui Popescu. Replica ministrului Energiei a fost: „Ești un prost”. Intre cei doi a fost și contact fizic, Simion lovindu-l…

- VIDEO: Incident la Parlament, intre ministrul Energiei și George Simion: ”Ești un hoț/Ești un prost”. Ședința suspendata Sedinta de plen de luni a Camerei Deputatilor in care se dezbatea motiunea simpla a USR a fost suspendata, dupa ce discursul ministrului Energiei, Virgil Popescu, a fost intrerupt…

- George Simion, copreședintele AUR, l-a jignit luni pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, caruia i-a strigat in mod repetat ”Ești un hoț!”. Virgil Popescu vorbea de la prezidiul Camerei Deputaților la moțiunea simpla impotriva sa, moment in care Simion a venit peste el l-a microfon și a urlat in repetate…

- VIDEO| SCANDAL in Parlament: George Simion l-a jignit pe ministrul Energie și i-a strigat „Ești un hoț!” VIDEO| SCANDAL in Parlament: George Simion l-a jignit pe ministrul Energie și i-a strigat „Ești un hoț!” Copreședintele AUR, George Simion, l-a jignit pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, in cursul…