- "Depozitarul Central informeaza investitorii ca, incepand cu data de 06.08.2018, distribuie sumele de bani aferente platii de dobanda anuala, precum si rambursarii valorii nominale pentru titlurile de stat emise de Ministerul Finantelor Publice (simbol R1808A). Emitentul va plati detinatorilor aceste…

- Depozitarul Central informeaza investitorii ca, in perioada 27.07.2018 – 27.07.2021, distribuie dividende pentru actionarii S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS (simbol SGN). Emitentul va distribui actionarilor dividendele aferente anului 2017 precum si din rezultatul reportat, utilizand serviciul national lansat…

- Depozitarul Central informeaza investitorii ca, incepand cu data de 25.07.2018, distribuie sumele de bani aferente cuponului nr.6 pentru obligatiunile emise de VRANCART S.A. (simbol VNC24). Emitentul va plati obligatarilor sumele de bani aferente cuponului nr.6, utilizand serviciul national lansat…

- Depozitarul Central informeaza investitorii ca, in perioada 20.07.2018 – 20.07.2021, distribuie dividende pentru actionarii CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE S.A. (simbol BCM). Emitentul va distribui actionarilor dividendele aferente anului 2017, utilizand serviciul national lansat de catre Depozitarul…

- Depozitarul Central informeaza investitorii ca, in perioada 06.07.2018 – 29.06.2021, distribuie dividende pentru actionarii Fondul Inchis de Investitii BET FI Index Invest administrat de SAI Broker S.A. (simbol BTF). Emitentul va distribui actionarilor dividendele aferente anului 2017 – TRANSA I, utilizand…

- Depozitarul Central informeaza investitorii ca a inceput sa distribuie dividende pentru acționarii Bursei de Valori București. Valoarea dividendului brut pe actiune este de 1,6862 lei. Plațile au inceput la data de 11 iunie ac, actionarii care beneficiaza de dividende fiind cei inregistrati in registrul…

- Depozitarul Central informeaza investitorii ca, in perioada 22.06.2018 – 21.06.2021, distribuie dividende pentru actionarii SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A.(simbol EL). Emitentul va distribui actionarilor dividendele aferente anului 2017, utilizand serviciul national lansat de catre Depozitarul…

- Dețin un mic pachet de acțiuni, la SC Prefab SA. Am vazut ca publicați dividendele acordate de diferite societați comerciale. Sunt abonat la Libertatea de ani de zile. Puteți sa-mi spuneți și mie ce dividende acorda in acest an Prefab? (Ion Predescu, București) RASPUNS: Chiar in aceste zile, Depozitarul…