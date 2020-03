Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, cinci persoane din judet erau confirmate pozitiv cu noul coronavirus si se aflau internate la Spitalul de Boli Infectioase. Conform ultimelor centralizari, un numar de 82 persoane venite din Italia au fost plasate in carantina in spatiile special amenajate. Acestea au ajuns in Iasi prin convoaiele…

- Circa 2.000 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus si 100 de decese provocate de Covid-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Spania, cea mai afectata tara din Europa dupa Italia, au declarat autoritatile duminica, citate de AFP. Conform celui mai recent bilant, in Spania au raportate…

- Pana astazi, 10 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 25 cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 25 cetațeni care au contactat virusul, 5 sunt declarați vindecați și au fost externați.Citește și: Traian Basescu a ințeles jocul: cine sta in…

- Un al doilea test cu rezultat negativ a fost inregistrat pentru femeia de 38 de ani diagnosticata cu coronavirus si internata la Timisoara. Pacienta s-a vindecat, insa ramane pentru moment internata in spital. Aceeasi situatie este si in cazul barbatului de 47 de ani, dupa ce in 12-a zi rezultatul era…

- Un al doilea test cu rezultat negativ a fost inregistrat pentru femeia de 38 de ani diagnosticata cu coronavirus si internata la Timisoara. Pacienta s-a vindecat, insa ramane pentru moment internata in spital. Aceeasi situatie este si in cazul barbatului de 47 de ani, dupa ce in 12-a zi rezultatul era…

- Autoritatile anunta ca, joi dimineata, sunt 38 de persoane in carantina institutionalizata si li se fac teste pentru a se stabili daca sunt infectat cu coronavirus, alte peste 11.300 fiind in izolare la domiciliu. Starea de sanatate a celor cinci pacienti confirmati si internati la Timisoara, Cluj-Napoca…

- Astazi, 4 martie, la nivel national sunt in carantina institutionalizata 35 de persoane pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat virusul COVID - 19 (coronavirus). Alte 10094 de persoane sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala. Va reamintim ca pe teritoriul…

- La nivel national, bilantul epidemiei de Covid-19 a ajuns la 2.981 de morti si la peste 80.200 de persoane infectate, a indicat Comisia Nationala de Sanatate. Potrivit autoritatilor, 115 de cazuri noi au fost inregistrate in provincia centrala Hubei, epicentrul epidemiei, unde virusul a aparut pentru…