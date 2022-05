Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect european care prevede reducerea programului de munca la patru zile pe saptamana ar putea fi adoptat și de Romania, dupa cum a declarat ministrul Muncii, Marius Budai. Mai multe țari europene au implementat acest program, printre care și Belgia. Ioana Constantin, a declarat ca cea mai buna…

- Ca și anul trecut pe vremea aceasta, fostul ministru al Agriculturii, Adrian Oros, a trecut pe la stana lui Ghița Ciobanu, cel mai cunoscut oier de la noi, cu care a pus țara la cale. Au vorbit despre probleme mai vechi și mai noi, subiecte sensibile, care “fac mult rau oieritului in Romania”, chiar…

- Mamele refugiate din Ucraina și copiii lor au oferit flori in Bucuresti in semn de mulțumire pentru sprijinul acordat de romani. „Copiii ucraineni impreuna cu mamele lor au oferit flori bucurestenilor, multumindu-le pentru sprijinul acordat si primirea calda in Romania”, anunta Ambasada Ucrainei la…

- Blocul National Sindical organizeaza miercuri un miting de protest in Piata Victoriei, urmat de un mars cu deplasare spre Piata Constitutiei. Toate cele 35 de federatii sindicale afiliate la BNS, atat din sectorul privat cat si din sistemul bugetar, asigura participarea a cel putin 5000 de sindicalisti…

- Medicul cercetator Octavian Jurma atrage atenția ca „Omicron este 100% dominanta acum in Romania. Riscul de reinfectare este mare atat pentru vaccinați, cat și pentru nevaccinați”. ”Azi a aparut raportul VOC pentru saptamana trecuta. Dominanta BA2 in numarul de secventieri noi a crescut la 56.5%. Noua…

- Vreme de iarna se anunta in majoritatea regiunilor in urmatoarele zile. Temperaturile vor scadea, iar ninsori sunt asteptate la munte, in timp ce in restul regiunilor vor preodomina ploile si lapovita. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), miercuri,16 martie, vremea va fi mai rece…

- Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, a declarat ca romanii ar trebui sa se informeze doar din surse oficiale, sigure, ca sa nu mai ajunga in situația de a cumpara cantitați uriașe de combustibil, ulei sau alte produse. Chesnoiu s-a referit in mod spcial la romanii care au golit rafturile de ulei:…

- Uzina Mecanica si Sasiuri Dacia va fi oprita pentru mai multe zile, incepand de luni, 14 martie, ca urmare a scaderii de comenzi de cutii de viteze din partea uzinelor Renault din Rusia, potrivit anunturilor facute de companie catre angajati. Angajatii care vor ramane acasa vor primi 85% din salariu…