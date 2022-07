Demiterea viceprimarului, sub semnul incertitudinii. De la ce a pornit noul scandal politic

Stiri pe aceeasi tema

- ■ sefa social-democratilor romascani condamna misoginismul fostului jurnalist George Buhnici ■ aceasta a declarat ca pe plaja ar trebui sa ajunga doar femei cu un corp perfect ■ Deputata Oana Bulai, aflata in vacanta parlamentara, continua sa fie activa pe retelele de socializare, asa ca nu a ratat…

- ■ 20 iulie este declarata ca fiind Ziua lucratorului din serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare ■ a fost si un prilej de a se face analize ■ viceprimarul Radu Samson spune ca mai putin de jumatate din cantitatea de apa distribuita a ajuns efectiv la robinetele consumatorilor ■ Miercuri,…

- ■ actiunea a avut loc la Horia ■ soferii si pasagerii au putut experimenta efectele starii de betie sau a drogurilor cu ochelari speciali care simuleaza acest lucru ■ Avind in vedere valorile de trafic ridicate, pe data de 7 iulie 2022, in intervalul orar 11:00 – 12:00, politistii si specialistii antidrog…

- ■ la Girov restrictie de viteza la 30 km/h si de tonaj la 7,5 tone, plus un punct fix al Politiei pentru monitorizare ■ la Tupilati, restrictie de viteza 30 km/h si de tonaj la 30 tone ■ aceleasi restictii si la Pangarati, plus circulatie semaforizata pe un singur sens in zilele lucratoare ■ Expertul…

- ■ vicele Radu Samson vorbeste despre sute de copiii din Roman, care s-ar culca flaminzi ■ o zona rau famata este in „Satul Olimpic“ ■ Este o realitate faptul ca de 1 iunie – Ziua Internationala a Copilului, politicieni sau alte persoane se intrec in urari adresate celor sarbatoriti. De regula, vorbim…

- ■ manifestarile au debutat luni, 16 mai si se vor incheia duminica ■ municipalitatea a organizat o multitudine de evenimente culturale, stiintifice si educative ■ Reluate dupa doi ani de restrictii pandemice, Zilele Municipiului Roman au inceput luni, 16 mai, cu o multitudine de manifestari, toate sub…

- ■ a avut loc o intilnire intre primarul Leonard Achiriloaei si viceprimarul Radu Samson, in vederea stabilirii noilor atributii ale celui din urma ■ partial, vicele va indeplini sarcini legate de coordonarea unor activitati de la Directia de Asistenta Sociala si cele legate de gestionarea relatiilor…

- ■ costurile amenajarii unei piste de biciclete de 1.400 metri au ajuns la circa un milon de euro ■ dupa ce au spus ca e aberant, vicele Radu Samson si colegul sau, Ovidiu Martici, au votat „pentru“ ■ Unul din proiectele de hotarire controversate, contestat la ultima intrunire a consiliului local de…