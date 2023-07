Demisia Gabrielei Firea. Ce i-a cerut lui Ciolacu pentru a pleca din Guvern

Stiri pe aceeasi tema

- Ciolacu a transmis catre presedintele Klaus Iohannis propunerea de desemnare a ministrului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan-Gruia Ivan, ministru interimar al Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse. Premierul Marcel Ciolacu anunta totodata ca, alaturi de colegii din Guvern, de Biserica…

