- Cantareata Lily Allen si actorul David Harbour, cunoscut pentru rolul din serialul „Stranger Things”, s-au casatorit in Las Vegas, potrivit revistei People, potrivit news.ro.Allen, in varsta de 35 de ani, si Harbour, in varsta de 45 de ani, s-au casatorit luni, in capela Graceland, unde un imitator…

- Aproape un sfert dintre romani si-au anulat vacanta in aceasta vara. 88% dintre cei care au plecat in concediu au ales Romania Peste trei sferturi dintre romani (77%) au fost, deja, intr-o vacanta, sau urmeaza sa plece, in acest an, iar aproape un sfert (23%) au ales sa-si anuleze planurile din vara…

- Peste trei sferturi dintre romani (77%) au fost, deja, intr-o vacanta, sau urmeaza sa plece, in acest an, iar aproape un sfert (23%) au ales sa-si anuleze planurile din vara aceasta, arata rezultatele unui studiu realizat de o platforma online de rezervari hoteliere. In acest context, 49% dintre cei…

- Televiziunea Romana a anunțat la inceputul acestui an ca Festivalul Internațional Cerbul de Aur va fi anulat din cauza pandemiei de coronavirus. Deși Festivalul de la Brașov a fost anulat, TVR a decis sa organizeze o ediție speciala Cerbul de Aur 2020. Pentru asta, au inceput deja filmarile la ”Cerbul…

- Poli Iași a intrat in stare de alerta, dupa ce șase jucatori de la Dinamo au fost confirmați cu coronavirus. Gruparea din Copou a jucat duminica impotriva dinamoviștilor, iar unul dintre fotbaliștii ieșeni s-a simțit rau, iar antrenorul Mircea Rednic a decis sa anuleze antrenamentul de astazi.”In aceasta…

- Rihanna și-a anulat planurile unui nou album. Vrea sa devina miliardara cu o linie de cosmetice! Rihanna renunța la lansarea celui de-al noualea album. Cel puțin pentru moment, vrea sa se concentreze exclusiv pe a deveni miliardara in industria de beauty. Vezi aceasta postare pe Instagram get into…

- Tribunalul București a decis in prima instanța anularea unei decizii care prevedea ca locuitorii din Ilfov care lucreaza in Bucuresti sau isi duc copiii la scoala cu masina ar putea primi lunar 500 de lei pentru benzina, daca sunt de acord sa isi imparta autoturismul cu alti vecini, potrivit Mediafax.„Tribunalul…