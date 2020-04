Stiri pe aceeasi tema

- Numarul contractelor de munca suspendate de la inceputul starii de urgenta a atins, marti, 1.005.508 de unitati, in crestere fata de ultima situatie anuntata anterior, joi, de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), de 901.623 de contracte suspendate. Potrivit cifrelor furnizate ministerului…

- Dintre cele 1.005.508 de contracte de munca anuntate marti ca fiind suspendate de la inceputul starii de urgenta, un numar de 314.496 de contracte suspendate erau din domeniul Industriei prelucratoare, alte 188.183 erau din Comertul cu ridicata si cu amanuntul/repararea autovehiculelor si motocicletelor,…

- Investitiile cumulate din acest an ale companiilor subordonate Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA) sunt de 8,364 miliarde lei (2 miliarde euro), mai mari cu 65% fata de anul trecut, a declarat miercuri ministrul de resor...

- In confruntarea cu pandemia de coronavirus, tarile europene au luat rapid masuri pentru a atenua impactul social si economic produs de raspandirea rapida a virusului. Avand in vedere multitudinea deciziilor adoptate in regim de urgenta, spectrul larg de aplicabilitate, dar si dinamica acestora,…

- In 43% dintre companiile industriei, un procent cuprins intre 90 – 100% dintre angajați lucreaza de acasa in aceasta perioada. 20% dintre companii au raspuns ca in jur de 70 – 80% dintre angajații lor lucreaza acum de acasa, in timp ce in 16% dintre companii procentul angajaților care lucreaza la domiciliu…

- Industria turismului este una dintre cele mai afectate de epidemia de coronavirus, arata un raport al expertilor Agentiei Globale de Turism Online - eSky. Conform unui comunicat de presa remis joi Ziare.com, pana la sfarsitul lunii ianuarie, cand s-au inmultit rapid cazurile de coronavirus,…

- Criza coronavirusului începe sa afecteze uzinele auto europene și câteva din Italia s-au închis temporar, iar în Spania ar putea fi trimiși oameni în șomaj tehnic, fiindca începe sa se simta criza de componente, dupa ce multe fabrici chineze nu au lucrat. Totul vine…

- 25 Februarie 2020 Sursa: IGPR GRUPARE SPECIALIZATA IN EVAZIUNE FISCALA IN DOMENIUL COMERȚULUI CU AUTOTURISME SECOND-HAND, DESTRUCTURATA In aceasta dimineața, Poliția Romana efectueaza 175 de percheziții domiciliare in București și 20 de județe, in cadrul a cinci dosare penale in care sunt cercetate…