Campania de constientizare a hepatitei C desfașurata in Noua Zeelanda a dus la un scandal de proporții dupa ce toate reclamele și afișele arata persoane zambind, cu degetul mijlociu ridicat. De fapt, gestul ar fi trebuit sa sugereze o analiza de sange in deget, dar oamenii s-au revoltat din cauza ca este considerat obscen.