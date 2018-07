DEFINITIVAT 2018. Peste 8.900 de candidaţi susțin miercuri, 18 iulie, examenul de definitivat DEFINITIVAT 2018. Peste 8.900 de candidati, din cei 9.475 inscriși, au fost admiși la proba scrisa a examenului national de definitivare in invatamant care se va desfasura, miercuri, 18 iulie, in 42 de centre. La sesiunea din 2018, au fost inscriși cu peste cu 2.500 de profesori mai mult decat anul trecut. DEFINITIVAT 2018. Cand are loc examenul de definitivat 2018 Examenul va incepe miercuri la ora 10.00 și va fi organizat in cate un centru din fiecare judet si in Municipiul Bucuresti. Proba scrisa din 2018 va fi susținuta la 98 de discipline de examen. Potrivit Ministerului Educației, la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dintre cei 9.475 de candidati inscrisi la inceputul anului scolar, au fost admisi la proba scrisa 8.920 de candidati care au indeplinit cumulativ urmatoarele conditii: efectuarea unui stagiu de predare in specialitate de cel putin un an, calificativul pentru anul scolar in curs „Bine” sau „Foarte…

- Definitivat 2018. .Proba scrisa din cadrul examenului național de definitivare in invațamant (anul școlar 2017-2018) se va desfașura miercuri, 18 iulie 2018. Subiectele pentru examenul de definitivat, asigurate de Centrul Național de Evaluare si Examinare, au fost publicate, pentru toate materiile,…

- Un numar de 31.052 de candidati vor sustine miercuri, incepand cu ora 10,00, in 87 de centre de examen proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar – titularizare, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat de presa…

- Peste 31.000 de candidati sustin, miercuri, examenul de titularizare, in 87 de centre de examen. Cei mai multi s-au inscris la Limba si literatura romana. La nivel national sunt disponibile 4.502 posturi didactice vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata, Potrivit Ministerului Educatiei…

- Proba scrisa din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2018, se va desfașura miercuri, 11 iulie, incepand cu ora 10:00, in 87 centre de examen. Pentru susținerea acestei probe s-au inscris…

- Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Educatiei Nationale, sunt disponibile 4.502 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata. "Pentru sustinerea acestei probe s-au inscris 31.052 de candidati, numar in crestere comparativ cu anul trecut (27.551 de…

- Probele scrise ale examenului de bacalaureat au inceput, luni, cu testul de Limba si literatura romana. Marti, 26 iunie, se va desfasura proba la Limba si literatura materna: maghiara, germana, sarba, slovaca, croata, turca, ucraineana si italiana. Miercuri, 27 iunie, va avea loc proba obligatorie…

- EALUARE NATIONALA 2018. Pentru Evaluarea Nationala la clasa a II, testele sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare, au un format asemanator cu cel al evaluarilor internationale si trebuie sa aiba un nivel mediu de dificultate. Durata alocata rezolvarii acestora este de 30…