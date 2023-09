Deficitul României de 42,53 miliarde de lei îngrijorează Comisia Europeană Ministrul Finanțelor, Marce Boloș, a anunțat miercuri seara, ca deficitul bugetar al Romaniei a ajuns la 42,53 de miliarde de lei, adica 2,66% din PIB. Din acest motiv, Comisia Europeana are mari semne de intrebare privind capacitatea țarii noastre de a-și respecta angajamentele fața de CE. Ținta de deficit bugetar asumata de catre Romania pentru acest final de an a fost de 4,4% din PIB. In luna mai, din pacate, țara noastra avea deja un deficit bugetar de 2,33% din PIB, pentru ca mai apoi in iunie sa se ajunga la 2,34% și in iulie 2,44%. Acum, „deficitul pe care-l avem inregistrat este de 2,66%… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

