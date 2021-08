Deficitul global de cipuri şi revenirea la creştere a infecţiilor de Covid-19 afectează perspectivele de redresare a pieţei auto franceze – asociaţie Asociatia franceza miza pana acu, pe o crestere a vanzarilor de automobile de 9%-10%. Dar aceasta ar putea fi revizuita in scadere, a declarat un purtator de cuvant al CCFA. ”Credem ca ar putea fi dificil sa ajungem la vanzari de 1,8 milioane de euromobile in acest an”, a spus purtatorul de cuvant. Anul trecut, de autoturisme noi au scazut la 1,65 milioane, de la 2,21 milioane in 2019, deoarece pandemia de coronavirus a oprit activitatile fabricilor de automobile. Lipsa semiconductorilor crucial si incertitudinea din jurul noii pandemii de coronavirus afecteaza majoritatea producatorilor de automobile,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul global de cipuri si cresterea numarului de cazuri noi de infectare cu Covid-19 afecteaza perspectivele unei redresari solide a pietei auto franceze, a estimat Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA). Pana acum, CCFA prognoza un avans al inmatricularilor de autoturisme noi in…

- Deficitul global de cipuri si cresterea numarului de cazuri noi de infectare cu COVID-19 afecteaza perspectivele unei redresari solide a pietei auto franceze, a estimat duminica Comitetul Constructorilor Francezi de Automobile (CCFA), transmite Reuters. Pana acum, CCFA previziona un avans…

- Peste jumatate din populatia Germaniei a fost vaccinata complet impotriva covid-19, a anuntat miercuri ministrul german al Sanatatii Jens Spahn, in contextul in care Berlinul este ingrijorat de cresterea infectarilor, iar Franta a depasit acest prag marti, relateaza AFP. ”Mai bine de un german…

- Inmatricularile de autoturisme noi in UE, mai mari decat anul trecut. In luna iunie 2021, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +10,4% fața de iunie 2020, atingandu-se un nivel de 1.048.143 unitați. Pe primele sase luni din 2021: – au fost inmatriculate un numar de 5,361,857 autoturisme…

- Asociatia producatorilor germani de automobile (VDA) a redus luni estimarea privind cresterea productiei de la 13% la numai 3%, afirmand ca productia din ultimele luni a fost ”semnificativ sub asteptari”. VDA anticipeaza ca in acest an vor fi fabricate in Germania 3,6 milioane de automobile, cu 400.000…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au crescut cu 674% luna trecuta, la 156.737 vehicule, in urma redeschiderii showroom-urilor, dupa ce in mai 2020 s-au inmatriculat doar 20.247 vehicule, piata auto fiind afectata de restrictiile impuse pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus (Covid-19),…

- Piața auto din Romania e una dintre puținele piețe europene care a pierdut teren in primul trimestru al anului, numarul de mașini vandute fiind in scadere cu 14,5%, cea mai mare cadere din Uniunea Europeana. Pe minus au fost și piața olandeza -11,7%, cea lituaniana cu -7,3%, cea portugheza -4,5% și…

- Piata auto din Romania inregistreaza o scadere de 14,5%, la patru luni, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, insa in aceasta marja autoturismele ecologice sunt pe un trend ascendent, cu aproape 80% crestere, reiese din datele publicate, luni, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile…