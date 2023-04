Stiri pe aceeasi tema

- Ploile abundente care au lovit recent Peru au cauzat daune infrastructurii in valoare de cel puțin 323 de milioane de dolari, a declarat miercuri un ministru guvernamental, informeaza Rador.Precipitațiile care au urmat puternicului ciclon Yaku au generat inundații in zonele populate, distrugand sute…

- Președintele Klaus Iohannis are un program incarcat in sarcinile sale de lucru, mai ales in privința vizitelor externe. Dupa vizitele de lucru in interesul Romaniei in Japonia sau Singapore, acum președintele Klaus Iohannis efectueaza o vizita in Emiratele Arabe Unite. –Publicația BoardingPass susține…

- Fostul presedinte ANRE Niculae Havrilet sustine ca plecarea Enel din Romania nu va afecta abonatii acestei companii, precizand ca, din punctul de vedere al consumatorului, nu se va schimba nimic deoarece tarifele sunt reglementare si raman la valoarea pe care o au in prezent. Fii la curent cu cele…

- Fostul presedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a negat, sambata, ca ar fi savarsit „acte ilegale”, dupa un raport conform caruia bijuterii care le-ar fi fost daruite lui si sotiei sale de guvernul din Arabia Saudita au fost aduse in natiunea sud-americana fara a fi declarate autoritatilor, relateaza…

- Comisia pentru protectia concurentei din Bulgaria a amendat subsidiara bulgara a Lukoil cu 67,7 milioane de leva (36,83 milioane de dolari) pentru abuz de pozitie dominanta pe piata, transmite Reuters, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fostul superstar al baschetului profesionist nord-american (NBA) Michael Jordan a anuntat miercuri ca va dona vineri, cu ocazia implinirii varstei de 60 de ani, 10 milioane de dolari fundatiei Make-A-Wish, transmite joi AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Casa Sotheby’s a vandut, joi, cu 5,8 milioane de dolari un tricou al legendarului baschetbalist Kobe Bryant, care a murit in 2020, intr-un accident de elicopter, potrivit news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- 888poker, unul dintre cei mai apreciați operatori de poker online la nivel mondial, se remarca din nou printr-o campanie de cinci stele, prin care le va oferi utilizatorilor premii garantate de peste 2 milioane de dolari pe parcursul lunii ianuarie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…