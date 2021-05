Stiri pe aceeasi tema

- Riscurile… adjectivitei Pare o operatie simpla sa asociezi unui substantiv o insusire, mai ales cand descrierea (unul dintre tiparele textuale, ca sa ma exprim in limbajul didactic actual) cere cat mai multe combinatii de acest fel (boala s-ar numi adjectivita). Si totusi, „niciun adjectiv nu se potriveste…

- Anul acesta Evaluarile Naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se susțin cu prezența fizica, potrivit regulilor in vigoare, in perioada 12-28 mai 2021. Asta prevede noul Calendar publicat in Monitorul Oficial. Noutatea este reprogramarea Evaluarii Naționale pentru clasa a II-a pentru finalul…

- cora reconfirma grija pentru mediu și lanseaza și anul acesta propriul program Rabla pentru electrocasnice, prin care clienții care cumpara aparate noi și predau echipamentele uzate primesc un voucher de cumparaturi in valoare de 200 de lei. In programul cora Rabla 2021, care se deruleaza in perioada…

- Incepand de luni, 29 martie 2021, activitatea in unitațile de invațamant din județul Bacau se va desfașura potrivit scenariului 3 – roșu in municipiul Bacau, orașul Buhuși și localitațile Hemeiuș, Magura, Saucești iar potrivit scenariului 2 – galben in alte 25 de localitați, anunța Prefectura Bacau.…

- Noi curse tip charter vor fi introduse in acest an de pe Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacau (AIGE). Noutatea a fost anunțata dupa o intalnire pe care administrația aeroportului bacauan a avut-o cu reprezentanții agențiilor de turism zonale. In cadrul discuțiilor, au fost abordate mai multe…

- Saptamana trecuta, Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a emis o hotarare – 52/A/2020 – in cazul unui dosar referitor la un verdict al Curții de Apel Bacau. Conform avocatului Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, care a semnalat aceasta decizie, Instanța suprema a constatat ca la nivelul Curții…

- Intr-o perioada atipica, in care existența și activitațile cotidiene au fost puse sub insemnul „distanțarii sociale”, luna Februarie, intitulata si „Luna iubirii si a dansului“, a readus in prim plan iubirea, acest sentiment nobil, scoțandu-ne din zona de confort, prin intermediul sufletului și al emoțiilor,…

- FCC Construcciona anunțat pe site-ul propriu ca a finalizat proiectul de construcție pentru pista de decolare și aterizare a Aeroportului Internațional „George Enescu” din Bacau. Lucrarea a inclus demolarea pistei existente, cu o lungime de 2.500 m și o lațime de 45 m, precum și restaurarea unei noi…