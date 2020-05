Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat vineri incetarea relatiei dintre tara sa si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), pe care a acuzat-o inca de la inceputul pandemiei de coronavirus ca este prea indulgenta cu Beijingul, relateaza AFP. ''Deoarece nu au reusit sa faca reformele necesare…

- „Nu sunt multumit de Organizatia Mondiala a Sanatatii”, a declarat Donald Trump la Casa Alba. „Sunt o marioneta a Chinei”, a adaugat el. Intrebat despre soarta contribuției americane la OMS , dupa ce la jumatatea lui aprilie a anuntat suspendarea acesteia, liderul administratiei SUA a ramas evaziv.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat, luni, ca majoritatea populatiei mondiale ramane susceptibila infectarii cu noul coronavirus, iar in regiunile cele mai afectate cel mult 20% din oameni au dezvoltat o anumita imunitate, procent care in general este sub 10%, relateaza agentia EFE.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat, luni, ca majoritatea populatiei mondiale ramane susceptibila infectarii cu noul coronavirus. In regiunile cele mai afectate cel mult 20% din oameni au dezvoltat o anumita imunitate, procent care in general este sub 10%. ”OMS intelege deplin dorinta unor…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut miercuri ca pandemia de COVID-19 sa nu fie "politizata", dupa ce marti presedintele american Donald Trump a acuzat agentia ONU ca este prea apropiata de China si a gestionat prost epidemia, relateaza AFP…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca are in vedere suspendarea finantarii catre Organizatia Mondiala a Sanatatii. Liderul de la Casa Alba considera ca OMS nu a prevenit suficient de bine comunitatea globala in legatura cu coronavirusul."Puteau face ceva cu luni bune inainte. Ei ar fi trebuit…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a esuat in modul de a gestiona pandemia cu noul coronavirus, acuzand totodata organizatia ca este ''foarte China-centrica'', relateaza marti dpa. Liderul de la Casa Alba s-a facut astfel,…