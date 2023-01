Decizie istorică în Canada Autoritatile canadiene au fost de acord sa plateasca aproape trei miliarde de dolari canadieni drept compensatie popoarelor indigene pentru a repara prejudiciul suferit timp de peste un secol de mii de copii internati cu forta in scoli rezidentiale religioase, transmite AFP. Guvernul premierului Justin Trudeau a anuntat sambata un acord istoric cu 325 de comunitati indigene pentru a le despagubi cu pana la 2,8 miliarde de dolari canadieni pentru abuzurile suferite in perioada dintre sfarsitul secolului al XIX-lea si anii 1900. „Canada se angajeaza sa repare prejudiciul colectiv cauzat de sistemul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Strainii nu mai au voie sa cumpere locuinte in Canada incepand de duminica si pana in 2025, o interdictie menita sa combata deficitul de case si apartamente in aceasta tara, relateaza AFP. Sunt exceptati de la aceasta interdictie refugiatii si rezidenti permanenti, iar legea se aplica doar locuintelor…

- Sunt exceptati de la aceasta interdictie refugiatii si rezidenti permanenti, iar legea se aplica doar locuintelor din oras, nu si structurilor turistice, cum ar fi cabanele de vara. Aceasta masura a fost propusa de premierul Justin Trudeau in timpul campaniei electorale din 2021. Partidul sau liberal…

- Provincia canadiana Alberta a adoptat joi un proiect de lege care permite guvernului sau, condus de putin timp de un prim-ministru ultra-conservator, sa ignore legile federale pe care le considera prejudiciabile, cum ar fi masurile de reducere a emisiilor din industria sa petroliera.Votul asupra controversatei…

- Excedentul din 2022 a ajuns la 102 miliarde de riali (27 miliarde de dolari), reprezentand 2,6% din produsul intern brut saudit, potrivit Ministerului de Finante al regatului, care a publicat estimari preliminare. Veniturile totale pentru acest an au fost estimate la 1.234 miliarde de riali, in timp…

- Premierul canadian Justin Trudeau a postat luni un tweet in care spunea: „Canada denunta decizia barbara a regimului iranian de a impune pedeapsa cu moartea pentru aproape 15.000 de protestatari”. Douasprezece ore mai tarziu, postarea a fost stearsa, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai…

- Zeci de mii de migranti asteapta cel putin un an o decizie privind cererea lor de azil in Regatul Unit, iar sute dintre ei chiar peste cinci ani, indica datele Ministerului de Interne britanic, a transmis DPA, preluata de Agerpres. Numarul persoanelor care asteapta o decizie initiala legata de cererea…

- Guvernul canadian a anuntat luni ca isi dubleaza ajutorul militar pentru Ucraina, care a depasit deja pragul de un miliard de dolari canadieni (729 de milioane de euro), informeaza AFP. „Acest ajutor militar suplimentar va permite sprijinirea ucrainenilor in timp ce ei isi continua lupta curajoasa impotriva…

- Guvernul din Canada a anuntat luni ca isi va dubla ajutorul militar pentru Ucraina, care a depasit deja pragul de un miliard de dolari canadieni (729 de milioane de euro), informeaza AFP. „Acest ajutor militar suplimentar va permite sprijinirea ucrainenilor in timp ce ei isi continua lupta curajoasa…