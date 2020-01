Stiri pe aceeasi tema

- Detalii cutremuratoare in cazul crimei de la spitalul din Piatra Neamt! Anca Patriche, directoarea de ingrijiri medicale care a fost ucisa cu sange rece de sotul cu care se afla in divort, a fost terorizata o buna perioada de timp pana sa piara.

- Directoarea de ingrijiri medicale din spitalul din Piatra Neamț, Anca Patriche, care a obținut recent funcția prin concurs, a fost omorata vineri prin injunghiere de soțul ei, chiar in cabinetul din spital. Femeia se mutase cu chirie de cateva luni și povestise colegilor ca nu se simte in siguranța.

- Crima oribila la un Spital de Urgenta . O directoare a fost injunghiata mortal de sotul de care voia sa divorteze Directorul de ingrijiri de la Spitalul de Urgenta Piatra-Neamt, o femeie de 49 de ani, a fost ucisa, vineri, de sot. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA…

- Anca Daniela Patriche, directoare de ingrijiri la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, a fost ucisa de propriul sot in interiorul unitatii medicale in cursul zilei de vineri, 10 ianuarie.

- O crima sinistra s-a petrecut vineri dupa amiaza la Spitalul județean din Neamț, unde directoarea de ingrijiri medicale a fost atacata și injunghiata mortal de soțul cu care se afla in divorț. Intervenția colegilor din spital a fost zadarnica, femeie neputand fi salvata. Pare a fi vorba de o crima din…

- Directorul de ingrijiri de la Spitalul de Urgența Piatra Neamț, o femeie de 49 de ani, a fost ucisa vineri de soț. Barbatul a venit in vizita la spital, iar dupa discuții in contradictoriu, și-a injunghiat soția in cabinetul in care inca lucra.

- Directorea de ingrijiri de la Spitalul de Urgența din Piatra Neamț, Anca Patriche, a fost ucisa, vineri, de soțul sau, cu care era in proces de divorț, a precizat pentru B1.ro purtatorul de cuvant IPJ Piatra Neamț. Oribila crima a avut loc chiar in cabinetul directoarei. Soțul acesteia a venit…

- O femeie in varsta de 36 de ani a fost ucisa cu sange rece de iubitul ei, in varsta de 29 de ani. Doi copii, de 4 și 5 ani, au ramas orfani. Femeia, impreuna cu cei doi copii, locuia cu chirie in apartamentul din Bacau și a fost gasita injunghiata... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.