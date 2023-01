Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a pierdut pe terenul lui Villarreal, scor 1-2, in runda cu numarul 16 din La Liga. Arnaut Danjuma (25 de ani), atacantul „Submarinului galben”, a fost protagonistul unei ratari rarisime. Condusa cu 2-1 din minutul 63, dupa reușita semnata de Gerard Moreno din penalty, Real Madrid s-a aruncat…

- Scandal uriaș dupa Campionatul Mondial de Fotbal 2022. Un subiect serios de discuție a luat naștere in tribunele fanilor, precum și in randul telespectatorilor care au urmarit cum Argentina a invins Franța in finala. Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi – care este cel mai bun jucator? Este cea mai mare…

- Maroc a reușit una dintre cele mai mari surprize de la Campionatul Mondial 2022, eliminand Spania la penalty-uri, 3-0, dupa 0-0 in timpul regulamentar. Dupa finalul partidei, fanii marocani au dat startul petrecerii. Și au sarbatorit chiar pe strazile din Spania. Mii de fani au ieșit in marile orașe…

- Karim Benzema (34 de ani), Balonul de Aur in 2022, a oferit prima reacție dupa vestea ca iese din lotul Franței pentru Campionatul Mondial din Qatar, ca urmare a unei accidentari suferite la antrenament. Atacantul lui Real Madrid a așteptat ani buni revenirea la naționala și participarea la un Campionat…

- Real Madrid si Cadiz se intalnesc, joi, 10 noiembrie, de la ora 22:30, pe „Santiago Bernabeu”, in ultimul meci al etapei a 14-a din campionatul Spaniei, care va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Prima Sport 2 si Orange Sport 2.

- Carlo Ancelotti (63 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a dezvaluit ca atacantul Karim Benzema (34) nu va juca luni in meciul de campionat cu Rayo Vallecano. Devansata in fruntea clasamentului de Barcelona, dupa victoria catalanilor cu Almeria, 2-0, Real Madrid este nevoita sa caștige luni seara in…

- Robert Lewandowski (34 de ani), fotbalistul Barcelonei, a atins o noua borna impresionanta a carierei, in victoria de aseara cu Villarreal (3-0). Atacantul polonez a marcat golurile 600 și 601 din cariera și a ajuns la cota 11 in acest sezon, fiind lider in clasamentul golgeterilor din La Liga. Lewandowski,…

- Absent din cauza unei accidentari la coapsa la victoria echipei Real Madrid la Getafe sambata in La Liga (1-0), Karim Benzema va fi titular la meciul cu Sahtior din Liga Campionilor. „Cand jucam la fiecare trei zile, provocarea este sa evaluam starea jucatorilor, sa vedem daca sunt obositi. Vini este…