- Marți, 22 februarie, carismaticul psihoterapeut Cosmin Bara, impreuna cu bibliotecara Luiza Pop, și ea cu pregatire de terapeut ocupațional, va dau din nou intalnire la Biblioterapia, atelier de psihologie practica organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba. Tema…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” marcheaza implinirea a 95 de ani de la nașterea marelui istoric Dinu C. Giurescu, prin organizarea, in perioada 15-18 februarie 2022, a unei expoziții omagiale. Intitulata „Dinu C. Giurescu – 95 de ani de naștere”, expoziția reunește diplome, distincții,…

- Voleibalistele de la SCMU Craiova nu au reușit surpriza vineri seara, in etapa a 15-a din Divizia A1. Trupa lui Lucian Zlotea a cedat pe terenul lui CSO Voluntari fara set caștigat, scor 3-0 (25-12, 28-26, 25-18), la capatul unui meci destul de disputat. Cu puțin noroc, alb-albastrele ar fi putut caștiga…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman”, prin secția Mediateca și American Corner Craiova, organizeaza pe 2 februarie, ora 10.00, o sesiune de lectura dedicata Zilei Cititului cu Voce Tare (World Read Aloud Day). Intalnirea va avea loc pe platforma online Zoom. La eveniment participa preșcolarii…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman”, in colaborare cu Centrul de Limba si Cultura Poloneza din cadrul Universitatii din Craiova și cu sprijinul Institutului Polonez din București, organizeaza pana pe 14 februarie expoziția „A 40-a aniversare a revolutiei Solidaritatea” . Expoziția prezinta…

- Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” Buzau ne face cunoscut faptul ca a primit in aceste zile, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, o interesanta donație de carte de la Asociația „Școala Ardeleana de Editare și Promovare a Carții”. Donația face parte dintr-un proiect la nivel național, derulat de aceasta…

- Ziua Culturii Nationale marcata la Biblioteca Aman Bust al poetului national Mihai Eminescu. Foto: Arhiva. Biblioteca Judeteana „Alexandru si Aristia Aman” din Craiova marcheaza Ziua Culturii Nationale, precum si împlinirea a 172 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu, prin organizarea…

- Biblioteca Județeana „C Sturdza” din Bacau a fost gazda lansarii primului roman semnat de jurnalistul și poetul Sebastian Șufariu „Cazul Zapata. Umbra cartierului cu fantana”. Evenimentul a avut loc vineri, 17 decembrie, in cadrul primitor al instituției de cultura de pe Aleea Parcului, beneficiind…