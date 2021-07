S-a sfarsit asadar prima sesiune parlamentara a legislativului ales in decembrie 2020, iar alesii nostri pot intra intr-o binemeritata vacanta, avand constiinta lucrului foarte bine facut. Totodata, Guvernul Citu bifeaza mai bine de o jumatate de an de la momentul in care a preluat fraiele puterii de la Guvernul Orban. Sigur, nu e o perioada ... The post De la pensii speciale la SIIJ, o jumatat’ de an de neimpliniri marete appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .