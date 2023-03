Stiri pe aceeasi tema

- "Tarile NATO sunt de acord ca Ucraina sa devina membra a Aliantei, dar in acelasi timp este o perspectiva pe termen lung", a afirmat Jens Stoltenberg in cadrul unei vizite in Finlanda, facand apel la construirea unui "cadru" pentru a evita orice noua invazie pe viitor.Intrarea Ucrainei in NATO este…

- Lumea este un loc mai instabil și mai infricoșator de cand Rusia a invadat Ucraina la 24 februarie 2022. Dupa un an, zeci de mii de soldați au fost uciși sau grav raniți de fiecare parte. Dincolo de granițele Ucrainei, invazia a zdruncinat securitatea europeana, a redesenat relațiile dintre națiuni…

- "La aproape un an de la invazia sa brutala, președintele Putin nu da niciun semn ca se pregatește pentru pace. Dimpotriva, lanseaza noi ofensive și vizeaza civilii, orașele și infrastructura critica. Putin trebuie sa realizeze ca nu poate caștiga și, pentru asta, trebuie sa continuam sa furnizam Ucrainei…

- Rusia a inregistrat o pierdere importanta a puterii sale militare, printre care o buna parte a celor mai moderne echipamente ale sale. Pe de alta parte, Ucraina a intrat intr-un proces de modernizare.

- - Țarile occidentale trebuie sa fie gata sa-i acorde Ucrainei sprijin pe termen lung din cauza continuarii acțiunilor militare, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite RBK, citand mass-media occidentala. Stoltenberg afirma ca mobilizarea parțiala facuta in Rusia demonstreaza…

- Tarile occidentale trebuie sa fie pregatite sa ofere sprijin pe termen lung Ucrainei, in conditiile in care Rusia nu da semne ca ar ceda, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu la BBC, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- La miezul noptii, odata cu intrarea in noul an, Croatia a spus adio monedei sale, kuna, devenind al 20-lea membru al zonei euro. In acelasi timp, este cel de-al 27-lea stat care a aderat la Spatiul Schengen, o zona vasta in care peste 400 de milioane de persoane pot calatori liber, fara controale la…

- Președinta Republicii Moldova condamna cu vehemența aceste ,,acțiuni barbare, neprovocate, menita sa aduca distrugere și moarte” ale Rusiei in Ucraina. Maia Sandu afirma ca bombardarea in plina iarna este o crima care trebuie pedepsita.