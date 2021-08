Pretul unei calatorii cu metroul sau cu transportul in comun de suprafata creste la 3 lei de duminica, iar un bilet comun STB/Metrorex va costa 5 lei, a anuntat Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Biletul comun STB/Metrorex in valoare de 5 lei va permite o calatorie cu metroul si 90 de minute in reteaua STB. Un abonament de 24 de ore va costa 8 lei, iar abonamentul comun STB/Metrorex pentru 24 de ore va fi 14 lei. Noutatea la abonamentele de 24 si 72 de ore este ca acestea vor fi chiar 24 de ore de la momentul emiterii. Se elimina notiunea de abonament de zi care, cumparat la ora…