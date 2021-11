De ce unul din cele mai aglomerate aeroporturi din Europa crește porci lângă piste Dupa gestionarea avioanelor și a magazinelor duty free, aeroportul Schiphol din Amsterdam, unul dintre cele mai aglomerate din Europa, și-a gasit o noua activitate: creșterea porcilor. De la sfarșitul lunii septembrie, nouasprezece porci traiesc pe un teren de doua hectare intre piste de aterizare. Obiectivul acestui experiment: sa țina pasarile departe de piste, zburatoarele ar […] The post De ce unul din cele mai aglomerate aeroporturi din Europa crește porci langa piste first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- O ”patrula” de porci a fost recrutata de aeroportul Schiphol din Amsterdam, unul dintre cele mai aglomerate din Europa, pentru a se asigura ca pasarile nu pun in pericol siguranța zborurilor, relateaza BBC . Porcii au menirea de a ține gaștele sau alte pasari de la fermele din zona departe de pistele…

