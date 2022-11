Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Guvernului, Dumitru Udrea, și-a anunțat demisia din funcția deținuta in cadrul unei ședințe care a avut loc in aceasta dimineața. Demnitarul a decis sa plece de la șefia Cancelariei de Stat „din propria inițiativa”, susțin sursele Deschide.MD. Totodata, in funcția vacanta ar urma…

- Guvernul a lansat discuții publice privind reforma administrativa la nivel local, componenta-cheie a reformei administrației publice. O noua strategie a reformei administrației publice va fi prezentata, consultata și aprobata de Guvern pana la sfarșitul acestui an. Documentul va urmari creșterea calitații…

- Tariful la gazele naturale este exorbitant, in ciuda pachetului de sprijin oferit cetațenilor de catre Guvern, a declarat șefa Executivului, Natalia Gavrilița in cadrul unei conferințe de presa susținuta cu secretarul General al Guvernului, Dumitru Udrea, la Cahul.

- Dumitru Udrea, Secretarul general al Guvernului s-a intilnit astazi pentru prima oara cu Cristian-Leon Țurcanu, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in Republica Moldova. Dumitru Udrea a subliniat suportul foarte important al Romaniei pentru Republica Moldova, inclusiv in contextul…

- Aflat in vizita la București, Dumitru Udrea, Secretarul general al Guvernului a semnat impreuna cu Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Memorandumul de ințelegere intre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației din Romania și Cancelaria de Stat…

- Adrian Țuțuianu a fost numit unul dintre secretarii general adjuncți al Guvernului, cu rang de secretar de stat, potrivit unei decizii emise de premierul liberal Nicolae Ciuca. Secretarul general al Post-ul Țuțuianu, numire in secretariatul Guvernului liberalului Ciuca! Va reuși sa “faca atmosfera”…

- Trei organizații de fermieri au semnat o scrisoare deschisa adresata Prim-ministrului Natalia Gavrilița și ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, in care vorbesc despre problemele cu care se confrunta. Fermierii au subliniat ca, „in lipsa unei intervenții prompte din partea…