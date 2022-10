De ce România nu este guvernată corporativ cu ziua după rețeta lui Bernand Shaw Prin intrarea in vigoare a Ordonanței de Urgența nr. 109/2011 – privind guvernanța corporativa a intreprinderilor publice, s-au creat o mulțime de sinecuri bine remunerate pentru clientela politica. Indiferent de cine a venit la guvernare, in baza acestei ordonanțe s-au drenat o mulțime de bani sub forma de indemnizații catre așa ziși specialiști impuși in consiliile de administrație ale regiilor și societaților cu capital de stat. Astfel, in cateva ministere cum ar fi Transporturile, Energia, Economia și chiar Mediu și Agricultura s-a creat o categorie paralela de funcționari publici care caștiga… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bursele elevilor vor veni cu intarziere, deși banii au fost virați primariilor. Ministerul Finanțelo r a deschis o ancheta. Ministerul Educatiei a precizat miercuri ca exista intarzieri legate de plata burselor scolare . Desi, conform datelor de la Ministerul Finanțelor, banii necesari au fost alocati…

- Numarul farmaciilor din județ crește de la un an la altul. In anul 2022, potrivit datelor furnizate de catre Casa de Asigurari de Sanatate Maramureș, s-a prelungit valabilitatea contractelor prin acte adiționale pentru eliberarea medicamentelor cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut Ministerului de Finanțe sa colaboreze cu ordonatorii de credite și sa aiba proiectul de buget pentru anul viitor, in prima lectura, in guvern, in luna octombrie, astfel ca in noiembrie sa intre la analiza și vot in Parlament. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Romania va avea o a doua banca de stat, Banca de Dezvoltare a Romaniei (BDR), potrivit unui proiect al Ministerului de Finanțe, care așteapta avizele necesare de la BNR și de la Comisia Europeana. BDR va deținuta 100% de statul roman, prin Ministerul inanțelor, capitalul social inițial subscris fiind…

- Zeci de mii de soldați ruși trimiși in Ucraina au fost uciși, cel puțin 10 generali și-au pierdut viața și mii de echipamente militare au fost distruse sau abandonate, inclusiv nava amiral a marinei ruse, in vreme ce cuceririle teritoriale sunt mult sub așteptari, scrie Newsweek . Cu date de la serviciile…

- Marcel Ciolacu a anunțat, marți, ca serviciile publice, bisericile și Metrorex trebuie sa beneficieze de plafonarea și compensarea prețurilor la energie, fapt pentru care va propune, in Parlament, amendarea OUG aprobataa zilele trecute de Guvern. „Sunt ferm convins ca vom face amendamente și discuții…

- ”Dupa 1 ianuarie eu as astepta sa vad prognoza bugetara pe 2023. Nu m-as pronunta acuma. Sa facem promisiuni de majorare de pensii in conditiile in care nu stim cum se va termina acest an, cum va afecta perioada de iarna bugetul de stat, este un pic prematur. Eu as propune sa asteptam previziunile bugetare…

- Nu ne-am propus sa trezim din somn conducerea instituției ASF și nici sa intrerupem viața de huzur a șefilor de acolo care se lefaie in salarii de peste 10.000 de euro pe luna, ci sa aflam despre cum a evoluat piața RCA-urilor la aproape 1 an de la falimentul City Insurance, cand au fost afectați peste…