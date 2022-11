De ce riscă să orbească persoanele care nu dorm destul noaptea. Procesul e ireversibil Echilibrul dintre cerințele muncii și ale familiei inseamna ca oamenii sunt mereu in mișcare. Din nefericire, de multe ori se simte ca nu exista suficient timp pentru a face totul, iar somnul este adesea prima victima. A lucra pana tarziu sau a te trezi devreme nu mai este o practica ocazionala. Face parte din stilul […] The post De ce risca sa orbeasca persoanele care nu dorm destul noaptea. Procesul e ireversibil appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Prea puține ore de somn, somnolența din timpul zilei și sforaitul ar putea fi semne ale glaucomului, o cauza principala a orbirii despre care studiile sugereaza ca va afecta 112 milioane de oameni din toata lumea in urmatorii 20 de ani, informeaza Sky News.

