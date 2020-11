Dupa opt ani de mariaj, in anul 2013, Iulia (39 de ani) și Mihai Albu (58 de ani) au decis sa se separe. Fostul cuplu are impreuna o fiica, Mikaela, in varsta de 11 ani. De ce nu-și poate vedea Mihai Albu fiica? „A trebuit sa chem poliția” Pe luna, Mihai Albu are patru zile in care iși poate vedea fiica. Invitat in platoul emisiunii Vorbește Lumea, designerul a dezvaluit motivele din cauza carora nu i s-ar permite sa-și viziteze fiica așa cum prevede legea. „Se gasesc tot felul de motive. Ba ca la mine nu face lecții, ba ca la mine sta prea mult pe tableta, ba ca la mine mananca mancare nesanatoasa,…